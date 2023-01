Hugh Jackman indica rivalidade entre Wolverine e Deadpool

O ator Hugh Jackman, que vai retornar como Wolverine em Deadpool 3, indicou uma forte rivalidade entre Logan e o Deadpool.

Com data marcada para 2024, o novo filme da franquia irá levar, pela primeira vez, os personagens da Fox para o MCU.

Em recente entrevista, Jackman comentou um pouco sobre os detalhes do longa-metragem, e parece querer adaptar mais dos quadrinhos (via ScreenRant).

Segundo o astro, Deadpool e Wolverine são rivais nos quadrinhos, e ele quer trazer a ideia para o novo filme do mercenário.

“Quando fico pensando em mim e em Ryan Reynolds, em Deadpool e Wolverine, que são rivais clássicos dos quadrinhos, há também uma dinâmica que nunca tive antes como Wolverine. Eu apenas pensei: ‘Isso vai ser divertido. Algo que nunca fiz antes’. Mal posso esperar”, disse ele.

Hugh Jackman vai retornar como Wolverine

Linha do tempo de Logan será respeitada em Deadpool 3

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan.

Hugh Jackman, astro do Wolverine, revelou uma informação que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos (via ScreenRant).

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.