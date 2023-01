Hugh Jackman pode ter revelado título de Deadpool 3 com Wolverine

O filme Deadpool 3 é um dos mais aguardados da Marvel e Hugh Jackman pode ter revelado o título dele sem querer.

O intérprete do Wolverine nos filmes da Marvel publicou um vídeo que fez os fãs acharem que o nome do filme é Wolverine e Deadpool.

Durante o vídeo, Jackman mencionou estar gravando Wolverine e Deadpool, que pode muito bem ser o título oficial do longa-metragem. Não demorou muito para o próprio Ryan Reynolds mencionar o tuite dizendo:

“Wolverine e Deadpool, cara?”. Veja abaixo.

Also “Wolverine and Deadpool”, bub? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) January 4, 2023

Linha do tempo de Logan será respeitada em Deadpool 3

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan.

Hugh Jackman, astro do Wolverine, revelou uma informação que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos (via ScreenRant).

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

