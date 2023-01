Hugh Jackman tem treinamento rigoroso para viver Wolverine em Deadpool 3

Com o retorno confirmado de Hugh Jackman como Wolverine em Deadpool 3, o ator revelou estar tendo um treinamento rigoroso para o filme.

O longa da Marvel promete facilitar a entrada dos mutantes ao MCU, com a introdução do Wolverine e outros personagens da Fox, adquirida pela Disney.

Durante uma entrevista com a CNN, Jackman revelou já estar se preparando para retornar ao papel, mantendo uma dieta e uma rotina de exercícios. Ele ainda comentou que seu treinamento demoraria seis meses para estar completo antes do início das filmagens (via ScreenRant).

“Aprendi que não se pode apressar. Aprendi que leva tempo. Então, temos seis meses desde quando termino até quando começo a filmar. E não estou fazendo nenhum outro trabalho. Vou estar com minha família e treinar. Esse vai ser o meu trabalho por seis meses. E estou realmente em forma agora”, disse ele.

“Há uma coisa que cerca de oito shows por semana na Broadway cantando e dançando é que estou em forma. Então estou saudável. Eu tenho um bom lugar para começar”, concluiu.

Hugh Jackman indica rivalidade entre Wolverine e Deadpool

O ator Hugh Jackman, que vai retornar como Wolverine em Deadpool 3, indicou uma forte rivalidade entre Logan e o Deadpool.

Em recente entrevista, Jackman comentou um pouco sobre os detalhes do longa-metragem, e parece querer adaptar mais dos quadrinhos (via ScreenRant).

Segundo o astro, Deadpool e Wolverine são rivais nos quadrinhos, e ele quer trazer a ideia para o novo filme do mercenário.

“Quando fico pensando em mim e em Ryan Reynolds, em Deadpool e Wolverine, que são rivais clássicos dos quadrinhos, há também uma dinâmica que nunca tive antes como Wolverine. Eu apenas pensei: ‘Isso vai ser divertido. Algo que nunca fiz antes’. Mal posso esperar”, disse ele.

Deadpool 3 estreia em 8 de novembro de 2024.

