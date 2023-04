Hulk ainda guarda terrível segredo de Vingadores: Ultimato no MCU

Um grande aviso dado ao Hulk em Vingadores: Ultimato ainda está sendo mantido em segredo dos outros super-heróis do MCU. Isso pode acabar prejudicando eles consideravelmente no futuro.

Vingadores: Ultimato levou a Saga do Infinito a uma conclusão épica, com os Vingadores restantes embarcando em uma aventura de viagem no tempo ao longo da história do MCU para coletar as Joias do Infinito, reverter a devastação de Thanos de Vingadores: Guerra Infinita e eliminar o Titã Louco de uma vez por todas.

Enquanto os Vingadores finalmente tiveram sucesso, à custa de heróis como o Homem de Ferro e a Viúva Negra, várias histórias futuras foram criadas, embora nem todas tenham sido exploradas.

Ultimato também contou com o retorno de vários personagens anteriores do MCU, como uma participação especial previamente gravada de Jane Foster, o retorno do Caveira Vermelha e uma aparição da Anciã de Doutor Estranho, interpretada por Tilda Swinton, que forneceu ao Hulk algumas informações importantes que ele parece ter esquecido.

Viajando de volta a 2012, o Homem de Ferro e o Homem-Formiga partiram para adquirir o Tesseract, a Joia do Espaço, enquanto o Capitão América coletou o cetro de Loki, abrigando a Joia da Mente.

Bruce Banner, no entanto, agora em sua forma de Hulk Inteligente, encontrou-se com a Anciã no topo do Sanctum Sanctorum em uma tentativa de conseguir a Joia do Tempo.

Compreensivelmente, a Anciã estava inicialmente relutante em entregar a Joia do Infinito, e informou ao Hulk que, se as pedras não fossem devolvidas para proteger suas linhas do tempo originais, as forças das trevas seriam desencadeadas.

Hulk não passa aviso da Anciã adiante

Enquanto o Hulk finalmente convenceu a Anciã de que as Joias do Infinito seriam todas devolvidas, ele esqueceu um grande evento que ocorreu cinco anos antes: depois de Guerra Infinita, Thanos usa as joias para fazer elas próprias desaparecerem.

Isso significa que, na continuidade principal do MCU do universo 616, as Joias do Infinito estão ausentes há vários anos, mas o Hulk negligenciou passar adiante o aviso da Anciã de que a realidade entra em colapso sem as pedras.

Embora ainda não tenham sido vistas muitas evidências de que o aviso da Anciã realmente se tornará realidade, a Fase 4 do MCU introduziu várias novas ameaças para a franquia, que poderiam facilmente ter sido o produto da destruição das Joias do Infinito.

A Anciã também poderia estar se referindo diretamente a Kang e suas muitas variantes. É possível que a ameaça de Thanos com o poder das Joias do Infinito de alguma forma tenha limitado ou mantido Kang escondido. No entanto, com essa ameaça eliminada em Vingadores: Ultimato, Kang, o Conquistador, agora está livre para causar estragos em todo o multiverso.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.