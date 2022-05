“Humilhante”, diz astro de Doutor Estranho 2 sobre detalhe do herói

Benedict Cumberbatch interpreta Stephen Strange desde 2016 e já foi embora parte do brilho de fazer os gestos com as mãos para as magias do personagem. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) o astro disse que fazer isso foi “humilhante”, apesar do tom mais sério do filme.

O astro participou de uma sessão de perguntas e respostas no Twitter e foi perguntado como ele consegue fazer os movimentos das mãos sem rir, ou fazer efeitos sonoros.

‎”É difícil”, ‎‎disse‎‎ Cumberbatch. ‎”Eu não acho mais engraçado”.

“Eu acho isso humilhante. Eu percebo que coisas muito legais vão se manifestar em última instância com eles. Então você só, como se fosse uma criança no quarto apenas inventando coisas, você meio que tem que acreditar nisso”.

‎Veja o vídeo com o ator de Doutor Estranho 2, abaixo.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está em exibição nos cinemas.