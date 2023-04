Hypnotic: Suspense com Ben Affleck e Alice Braga ganha pôster

Foi divulgado (via Screen Rant) um cartaz de Hypnotic, thriller psicológico estrelado por Ben Affleck e Alice Braga.

O pôster mostra Ben Affleck preso no meio de um labirinto, com o slogan: “Controle é uma ilusão”. Confira abaixo:

Pôster de Hypnotic

Sobre Hypnotic

A trama acompanha o detetive de polícia Daniel Rourke (Affleck) enquanto ele procura por sua filha desaparecida Minnie (Hala Finley). Ele logo descobre que ela está associada a uma série de roubos contínuos conduzidos por um homem misterioso (vivido por William Fichtner) que tem poderes hipnóticos.

Com a ajuda da médium Diana Cruz (Alice Braga), Daniel parte para perseguir o homem misterioso durante sua série de roubos e levar Minnie para casa em segurança. Como ele descobre no trailer, pessoas com poderes hipnóticos podem forçar suas vítimas a ver e sentir coisas que não são reais.

Além de Affleck e Braga, também estão no elenco Jeff Fahey, Kelly Frye, JD Pardo, Bonnie Discepolo, Dayo Okeniyi, Derek Russo e Corina Calderon.

A direção ficou a cargo de Robert Rodriguez (Sin City, Alita: Anjo de Combate).

Hypnotic estreia nos EUA em 12 de maio.

