Idina Menzel revela arrependimento com Frozen

Frozen é uma das animações mais famosas da Disney, porém, nem tudo parece ter sido bom para a atriz Idina Menzel, que revela arrependimento com o filme.

Em recente entrevista, Menzel comentou sobre a produção do filme e a primeira gravação da música, e fez um pedido para a equipe.

A estrela de Frozen pediu para que a equipe deixasse seus vocais mais altos. No entanto, ela se arrepende do pedido, visto que sua voz parecia mais madura para incorporar uma jovem (via ScreenRant).

“Eu sabia que era uma grande conquista ser uma princesa da Disney, ser bem-vinda à família Disney e estar em um musical, eu sabia que isso era muito épico, mas não tinha ideia de que se tornaria o fenômeno que fez. Então, eu entrei uma vez e cantei e voltei outra vez, porque eles escreveram outra parte e mudaram algumas letras”, disse ela.

“Percebi que senti que minha voz soava muito madura, a fim de realmente incorporar essa jovem que você vê no filme, então pedi a eles que aceitassem. Estou em concerto em todo o mundo e estou resfriada e só quero me matar”, explicou a atriz. “Enquanto eu estava assistindo, eu estava pensando, ‘caramba, o que eu estava pensando ali?’ Mas, estou feliz, porque ela parece um pouco mais jovem e um mais vulnerável.”

“Acompanhada por um vendedor de gelo, a jovem e destemida princesa Anna parte em uma jornada por perigosas montanhas de gelo na esperança de encontrar sua irmã, a rainha Elsa, e acabar com a terrível maldição de inverno eterno, que está provocando o congelamento do reino”, diz a sinopse.

O elenco de voz de Frozen conta com Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Alan Tudyk, entre outros nomes.

A animação teve a direção de Chris Buck e Jennifer Lee, com o roteiro escrito por Lee.

Frozen e sua sequência estão disponíveis no Disney+.

