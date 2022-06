Ignorada pelo MCU, atriz quer mudar de papel na Marvel

A atriz que interpretou Harpia em Agents of SHIELD, Adrienne Palicki, quer retornar na Marvel, mas como uma personagem diferente.

Em entrevista com o Comic Book, a estrela declarou que adoraria interpretar a personagem Vampira, dos X-Men.

“Tive a oportunidade de interpretar algumas das minhas personagens favoritas. Eu me sinto muito sortuda por isso.”

“Mas a única personagem que eu ainda não interpretei, e que gostaria muito, é a Vampira, dos X-Men. Eu adoraria interpretar essa personagem.”

“Acho que é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos”, declarou a atriz na recente entrevista.

Adrienne Palicki apareceu em Agents of SHIELD

Adrienne Palicki declarou algumas vezes que gostaria de voltar como Harpia na Marvel, mas acabou sendo ignorada pelo MCU.

A série do Gavião Arqueiro revelou que realmente existe uma Harpia no MCU, mas secretamente é a personagem interpretada por Linda Cardellini, que vive a esposa de Clint Barton.

Isso confirmou que nem tudo em Agents of SHIELD pode ser considerado parte do cânone oficial do MCU.

Agents of SHIELD está disponível pelo Disney+.

