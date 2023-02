Indiana Jones 5: Antonio Banderas dá detalhes de seu personagem

Antonio Banderas deu alguns detalhes sobre seu personagem em Indiana Jones e O Chamado do Destino, o quinto filme da saga estrelada por Harrison Ford.

Durante entrevista a um podcast (via Collider), o ator também falou sobre a experiência de trabalhar com Ford em Indiana Jones 5:

“Foi lindo estar perto de [Harrison Ford]”, disse Banderas. “Alguns entrevistadores hoje me dizem: ‘Oh, meu Deus, eu tinha 7 anos quando Shrek 2 foi lançado, agora tenho 27 e estou entrevistando você e tenho assistido seus filmes desde aquela época’. E a mesma coisa aconteceu comigo com Harrison. Me lembro da primeira vez que vi Indiana Jones e surtei. Então, só de estar lá, foi lindo. Meu personagem é muita pequeno. Ele não é um cara mau, ele é amigo de Indiana, ajudando ele em algum momento do filme. Mas não é [um papel] muito grande”, finalizou.

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 29 de junho de 2023.

