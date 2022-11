Indiana Jones 5: Astro de Hannibal viverá vilão; veja detalhes

A saga Indiana Jones está chegando ao fim, com Harrison Ford se despedindo do papel após mais de 40 anos em Indiana Jones 5. O famoso aventureiro agora embarca em uma nova missão.

Com o quarto filme tendo se passado no ano de 1957, que vê o arqueólogo contra os soviéticos durante a iminência da Guerra Nuclear, o quinto será na década de 1960.

A Empire revelou uma nova imagem do longa-metragem, agora destacando o astro de Hannibal, Mads Mikkelsen. O ator vai interpretar Voller, um ex-cientista nazista que trabalhava para a NASA em 1969.

O ator diz que Voller é um homem que gostaria de corrigir alguns erros do passado. Além disso, no filme, ele vai entrar em desacordo com Indiana Jones sobre estarem buscando um mesmo item.

“Ele é um homem que gostaria de corrigir alguns dos erros do passado. Existe algo que pode tornar o mundo um lugar muito melhor para se viver. Ele adoraria colocar as mãos nisso. Indiana Jones também quer colocar as mãos nele. E assim, temos uma história”, disse ele.

Personagem é inspirado em um cientista nazista da vida real

O personagem de Mikkelsen é inspirado em um cientista que ajudava os nazistas na vida real, Wernher von Braun. Posteriormente, ele trabalhou com a NASA.

É o primeiro papel de Mikkelsen na franquia, mas não é a primeira vez que ele se depara com Nazismo em um filme.

Ainda em 2008, o ator viveu Citronen em Flame & Citron – Os Resistentes, longa que segue dois assassinos que fazem parte da resistência dinamarquesa contra o domínio nazista.

Mikkelsen é um ator versátil, e está saindo de um papel de vilão em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, para interpretou outro vilão.

Novamente, a franquia Indiana Jones repete o que aconteceu no primeiro e terceiro filme. A saga mostrou em duas produções a presença dos nazistas, e demonstrou que sabe abordar o assunto.

Pela segunda vez, a franquia vai mostrar um evento importante, que seria a Corrida espacial, que aconteceu durante a Guerra Fria entre os anos de 1955 e 1975.

Além disso, o personagem estaria com seus 80 anos de idade, assim como o próprio Harrison Ford tem. O filme se passará em 1969, levando o personagem para Nova York.

O personagem de Mikkelsen ainda terá um aliado chamado Klaber, que será interpretado por Boyd Holbrook, da série Sandman.

Indiana Jones 5 chega aos cinemas em 30 de junho de 2023.

