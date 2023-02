Indiana Jones 5 é um dos filmes mais caros da História

Indiana Jones e A Relíquia do Destino (Indiana Jones 5) traz Harrison Ford de volta ao icônico papel e parece que o filme não foi nada barato. De fato, seu orçamento o coloca dentre as produções mais caros da História.

A sequência tem sido muito esperada entre os fãs por um tempo, especialmente após o lançamento de seu primeiro trailer no final de 2022. Parece que a Lucasfilm não está poupando nada para trazer uma aventura grandiosa.

Um novo relatório lança luz sobre exatamente quanto isso está custando. De acordo com a Forbes, o orçamento de Indiana Jones e A Relíquia do Destino é de US$ 294,7 milhões.

Isso faz da produção o oitavo filme mais caro de todos os tempos, atrás apenas de Liga da Justiça, Piratas do Caribe: No Fim do Mundo, Vingadores: Guerra Infinita, Avatar: O Caminho da Água, Vingadores: Ultimato, Vingadores: Era de Ultron e Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas.

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega aos cinemas em 29 de junho de 2023 – veja o trailer.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.