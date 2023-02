Indiana Jones 5 ganha novo título no Brasil

Indiana Jones 5 sofreu alteração de título no Brasil. Antes chamado de Indiana Jones e O Chamado do Destino, o filme agora é intitulado Indiana Jones e A Relíquia do Destino.

Além disso, foram divulgadas as versões nacionais do trailer oficial do longa.

Confira:

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega aos cinemas em 29 de junho de 2023.

