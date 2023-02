Indiana Jones 5: Harrison Ford cortou do filme piadas sobre sua idade

Harrison Ford reprisa em Indiana Jones e A Relíquia do Destino o papel que ele viveu pela primeira vez há 40 anos. Mas o humor do novo filme não vai se apoiar na idade do ator.

“Havia muitas piadas sobre idade no roteiro”, disse Ford ao The Hollywood Reporter. “Nós tiramos todas elas”.

Mesmo sem referências diretas à idade de Indiana Jones, a quantidade de tempo que se passou desde os filmes originais será evidente, principalmente por que Indiana Jones 5 incluirá cenas de flashback nas quais Ford é rejuvenescido para aparecer como sua versão mais jovem.

“Nunca amei a ideia até ver como ela foi realizada neste caso – que é muito diferente da maneira como foi feito em outros filmes que vi”, disse Harrison Ford sobre a tecnologia anti-envelhecimento usada no filme. “Eles conseguiram todos os quadros do filme, impressos ou não, de mim durante 40 anos trabalhando com a Lucasfilm em várias coisas”. Segundo o ator, isso “é bizarro, e funciona”.

O último filme de Indiana Jones

Em Indiana Jones 5, o personagem está ainda no período da Guerra Fria, em 1969, durante a era da corrida espacial. No entanto, ele entrará em desacordo com Voller, um ex-cientista nazista que agora trabalha para a NASA.

O elenco do filme conta com Harrison Ford no papel de Indiana Jones, Mads Mikkelsen como Voller, Phoebe Waller-Bridge, Boyd Holbrook, entre outros.

James Mangold (Logan) é o diretor do filme, enquanto o criador da franquia, Steven Spielberg, é um dos produtores. Jez Butterworth e John-Henry Butterworth escreveram o roteiro.

Indiana Jones e A Relíquia do Destino chega aos cinemas em 29 de junho de 2023 – veja o trailer.

