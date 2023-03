Indicado ao Oscar, Os Banshees de Inisherin ganha data para chegar ao Star+

Os Banshees de Inisherin foi um dos destaques da temporada de premiações de 2023. Agora, o longa-metragem indicado ao Oscar de Melhor Filme já tem data para chegar ao Star+.

Distribuído pela Searchlight Pictures, a obra, que recebeu 9 indicações ao Oscar, estreia em 22 de março de 2023 no Star+ – quarta-feira.

“Situado em uma ilha remota na costa oeste da Irlanda, Os Banshees of Inisherin acompanha os amigos de longa data Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson), que se encontram em um impasse quando Colm inesperadamente põe fim à amizade deles”, começa a sinopse oficial do filme.

“Um atordoado Pádraic, auxiliado por sua irmã Siobhán (Kerry Condon) e o problemático jovem ilhéu Dominic (Barry Keoghan), se esforça para consertar o relacionamento, recusando-se a aceitar um não como resposta. Os esforços repetidos de Pádraic de pôr um fim no relacionamento apenas fortalecem a determinação de seu ex-amigo de reatá-lo. Quando Colm entrega um ultimato desesperado, consequências para ambos começam a acontecer”, conclui a sinopse.

Mais sobre Os Banshees de Inisherin

Os Banshees de Inisherin foi amplamente aclamado pela crítica especializada, obtendo invejáveis 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 348 críticas contabilizadas.

A direção é de Martin McDonagh, responsável por obras como Na Mira do Chefe (2008), Sete Psicopatas e um Shih Tzu (2012) and Três Anúncios para um Crime (2017). Ele também assinou o roteiro do longa-metragem.

O elenco do filme conta com Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon, Pat Shortt, Gary Lydon, Jon Kenny e Barry Keoghan.

Os Banshees de Inisherin estreia em 22 de março no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.