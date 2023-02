Infiesto: Explicamos o final do filme da Netflix

Ambientado em meio à pandemia de Covid-19, o drama policial Infiesto está fazendo o maior sucesso na Netflix. O filme espanhol também dá o que falar nas redes sociais. Por isso, muitos fãs querem saber: o que realmente acontece no desfecho do longa?

“Em meio aos desafios da pandemia do coronavírus, uma dupla de detetives vai atrás dos responsáveis por uma série de acontecimentos sinistros”, diz a sinopse oficial de Infiesto na Netflix.

O elenco de Infiesto é liderado por Iria del Río (Elite, Visitor) e Isak Férriz (Abaixo de Zero, Giants).

Mostramos abaixo a resposta de todas as perguntas dos espectadores da Netflix sobre o fim de Infiesto, confira! (via NetflixLife)

Final explicado de Infiesto – Quem sequestrou Saioa?

Na trama de Infiesto, uma seita começa a sequestrar adolescentes por acreditar que a pandemia de Covid-19 é um sinal do apocalipse.

Sob a liderança do Profeta, os integrantes da seita sacrificam os adolescentes em honra do deus celta Taranis. O filme deixa claro que a seita é antiga, mas que só começou os sequestros após a pandemia.

Ou seja: são os integrantes da seita que sequestram Saioa e os outros adolescentes. O Profeta é o líder do grupo, e trabalha com os ajudantes “Dog Killer” e “Demon”. “Dog Killer comete suicídio no início do filme, e “Demon” é levado pela polícia.

Quem é Lidia Vega? E quem é o Profeta?

Outros mistérios de Infiesto envolvem a verdadeira identidade da figura encapuzada que aparece de fora da estação policial, e do Profeta, o líder da seita.

Castro confronta essa misteriosa figura, que se revela como Lidia Vega, uma das integrantes da Seita. É ela quem revela a identidade do Profeta: o líder, na verdade, é o oficial Ramos, vindo de um lugar chamado Infiesto.

Ramos engana Samuel, e convence o personagem a acompanhá-lo em Infiesto para, supostamente, encontrar o Profeta. Quando Castro descobre a verdade, até tenta avisar Samuel, mas já era tarde demais.

Final explicado de Infiesto – O que acontece no desfecho?

No terceiro ato de Infiesto, o Ramos/Profeta mata Samuel após levar o policial a Infiesto sob falsas justificativas.

Quando Castro e os outros policiais chegam à cidade, Samuel já havia sido assassinado. Castro entra na mina abandonada (por que ela faz isso sozinha?) e encontra o covil do Profeta – junto com a última vítima dos sequestros, a enfermeira do hospital.

Castro, então, confronta o Profeta, e consegue atirar nele quando Ramos se distrai por um alarme. A detetive também salva a enfermeira, evitando o seu sacrifício.

O filme, no entanto, não revela (explicitamente) o que aconteceu com os outros adolescentes. Ao que tudo indica, todos morreram (exceto Saoia e a enfermeira).

Infiesto está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

