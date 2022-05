Início alternativo de Doutor Estranho 2 teria morte brutal de personagem

Alerta de spoilers

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já começa de forma bastante dramática. O início alternativo do filme da Marvel, no entanto, seria ainda mais brutal.

Conforme o canal Heavy Spoilers (via ComicBook), originalmente veríamos Mordo no começo do filme indo até Wanda. A missão dele, como foi indicada no filme, é acabar com os usuários de magia do universo, mas tudo daria errado.

Mordo atacaria a Feiticeira Escarlate, que acabaria matando o personagem introduzido no primeiro Doutor Estranho, cortando a cabeça dele.

A ideia, no entanto, foi descartada e a revelação de que Wanda é a vilã do filme ocorre apenas depois da visita de Stephen.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) está em exibição nos cinemas.

