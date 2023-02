Inspirado em animes, Creed 3 é aclamado pelos críticos

Creed 3 teve suas críticas divulgadas e os críticos estão adorando o filme com Michael B. Jordan e Jonathan Majors, o Kang de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania.

Jordan, fã declarado de animes e mangás, dirige o filme e já disse que foi inspirado por obras como Dragon Ball Z e Naruto. Veja, abaixo, o que os críticos estão dizendo sobre essa estreia na direção do astro.

ComicBook: “Com Creed III, a franquia conseguiu o que Adonis pretendia realizar, já que recebemos um filme que sai totalmente da sombra iminente de Balboa e Stallone, que evita as restrições de um drama esportivo típico para se inclinar mais plenamente para o coração de nosso personagem principal, em vez de usar essas representações de atletismo para aumentar a tensão”.

The Hollywood Reporter: “Jordan usa todo o poder do IMAX para dirigir algumas cenas de luta gloriosas. A supervisão da música amplifica nosso senso das apostas de cada partida muito antes dos atletas entrarem no ringue. Montagens de Adonis e Damian treinando não apenas lembram as de Creed de [Ryan] Coogler; elas também dão aos espectadores a chance de aproveitar a glória estética de nossos personagens principais. Jordan toma emprestado de seu amor pelo anime para – junto com sua equipe de dublês – coreografar as lutas como se fosse uma dança moderna”.

Entertainment Weekly: “Creed III sofre de uma certa falta de peso e especificidade em sua estrutura narrativa, uma sensação de que a magia original não está toda lá. Mas também é muitas vezes melhor do que o melodrama contundente do último filme, que sofreu de forma semelhante quando o diretor original de Creed, Ryan Coogler, partiu para seus deveres em Pantera Negra e foi substituído pelo pouco conhecido Steven Caple Jr”.

The Guardian: “Uma sequência rara que chega perto de restaurar a fé no valor e na legitimidade da franquia como um conceito, o capítulo mais recente do que pode muito bem ser o melhor que temos agora”.

Polygon: “Em sua estreia como diretor, Jordan, um fã confesso de anime e mangá, imbui o filme com um entusiasmo cinematográfico que a série nunca viu antes, expandindo a linguagem visual do filme de boxe de Hollywood de maneiras notáveis”.

No presente momento, Creed 3 está com 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 43 críticas contabilizadas.

Mais sobre Creed 3

Além de estrelar Creed 3, Michael B. Jordan também dirige o filme – essa é sua estreia na direção. O roteiro foi escrito por Ryan Coogler, Keenan Coogler, e Zach Baylin.

Jonathan Majors faz sua estreia na franquia interpretando o vilão Damian – Major também poderá ser visto em breve como o vilão Kang em Homem-Formiga 3. Tessa Thompson e Florian Munteanu completam o elenco de Creed 3.

Uma ausência importante será a de Sylvester Stallone como Rocky Balboa. O astro, no entanto, continua sendo creditado como produtor.

Creed 3 será lançado em 3 de março.

