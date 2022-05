Intérprete de Schwarzenegger está entre a vida e a morte após acidente

Callum von Moger, fisiculturista, que interpretou Arnold Schwarzenegger no filme Bigger, caiu de uma altura de dois andares em 6 de maio de 2022 e está entre a vida e a morte.

Conforme o Genration Iron, o australiano de 31 anos lesionou a coluna e passou por cirurgia, além de ter sofrido outros ferimentos graves. Atualmente ele está internado na UTI.

O YouTube Nick Trigilli, amigo do fisiculturista e ex-Mister Universo, disse que ele estava sob influência de drogas quando caiu da janela.

O relato dele corrobora rumores levantados pelo Generation Iron, dizendo que ele é dependente químico de metanfetamina.

“Calum está passando por um momento difícil. Espero que este seja o fundo do poço para ele e que ele possa recuperar sua vida”, disse o amigo.

Netflix reunirá Schwarzenegger com astro de Exterminador do Futuro em série

Arnold Schwarzenegger está prestes a estrelar uma nova série de espionagem da Netflix.

O projeto ainda está em fase inicial e não teve seu título oficial divulgado até o momento, mas sabe-se que o projeto marcará o reencontro de Schwarzenegger com Gabriel Luna, com quem trabalhou em O Exterminador do Futuro.

Até onde se sabe, Arnold Schwarzenegger interpretará um agente da CIA e pai de uma outra agente, interpretada por Monica Barbaro, de Top Gun: Maverick.

Além dos trio, a nova série da Netflix contará ainda com nomes como Jay Baruchel, Aparna Brielle, Andy Buckley, Milan Carter, Fortune Feimster, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Travis Van Winkle.

Mais informações não foram divulgadas até o momento.