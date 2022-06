Inusitado filme brasileiro vira febre na Netflix

Produzido e protagonizado pelo youtuber Luccas Neto, O Plano dos Vilões se tornou um enorme sucesso na Netflix, principalmente com o público infanto-juvenil. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o longa superou hits de Hollywood e garantiu a medalha de prata no Top 10 nacional do streaming.

O Plano dos Vilões – também encontrado sob o título Luccas Neto Em: O Plano dos Vilões – é o 14º projeto da filmografia do youtuber. O longa foi lançado originalmente no início de 2022, e não demorou a chegar à Netflix.

Além de interpretar um dos protagonistas de O Plano dos Vilões, Luccas Neto também é produtor-executivo e co-roteirista do projeto. A direção é de Lucas Margutti. Marcio Vianna também trabalha no roteiro.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a história divertida e o elenco de O Plano dos Vilões da Netflix.

Trama e elenco de O Plano dos Vilões, com Luccas Neto, na Netflix

Livre para todos os públicos, O Plano dos Vilões é perfeito para uma sessão de cinema em família. Afinal, espectadores de todas as idades podem assistir o longa.

“Cheios de invenções engraçadas e explosivas, os irmãos Luccas e Gi enfrentam o maior desafio deles até agora: os supervilões comandados pelo Elfo Mizinho”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

O Plano dos Vilões reúne vilões dos filmes anteriores de Luccas Neto em uma aventura hilária e repleta de reviravoltas.

“Esse é um projeto muito especial porque todos os vilões dos filmes anteriores estão juntos em uma só história. E posso dizer que é um dos meus filmes preferidos, até porque (eu acho) que nunca vi nenhum filme reunindo vários vilões para enfrentar um herói”, afirmou Luccas Neto em uma entrevista ao Estadão.

No longa, os fãs de Luccas Neto poderão matar a saudade de alguns dos vilões mais divertidos da franquia – como o Elfo Mizinho, os Prisioneiros, o Militar Chefe, o Soldado, as Babás e, finalmente, o Empresário Malvado.

A mensagem do longa, como era de se esperar, é de que “o bem sempre vence o mal”.

Em O Plano dos Vilões, Luccas Neto interpreta Luccas, o personagem titular. Karol Alves, por sua vez, vive Raissa.

Os vilões do longa são interpretados por Clara Flammini (uma das babás), Beta Brito (a outra babá), Rafael Chapouto (Empresário Malvado), Cleber Salgado (Elfo Mizinho), Filipe Gimenez (Soldado), Henrique Manoel Pinho (Militar Chefe), André Dale (prisioneiro) e Daniel Chagas (prisioneiro).

Atualmente, Luccas Neto é um dos produtos de conteúdo infantil mais populares do Brasil e do mundo.

Irmão do influencer Felipe Neto, Luccas Neto é dono do Luccas Toon, o maior canal infantil do YouTube brasileiro, com mais de 37 milhões de inscritos e mais de 13 bilhões de visualizações acumuladas.

O Plano dos Vilões já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.