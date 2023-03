Inusitado filme da Marvel está disponível na Netflix

Muitos fãs não sabem, mas a trajetória da Marvel nos cinemas vai muito além do MCU! Um bom exemplo dessa trajetória é o filme O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu, um inusitado longa da década de 70 que acaba de estrear na Netflix.

Como o próprio nome já indica, o longa aborda a história de origem do Incrível Hulk. Nos filmes do MCU, vale lembrar, o personagem é interpretado por Mark Ruffalo.

Continua depois da publicidade

Em Como a Fera Nasceu, os espectadores são introduzidos a um Hulk bem diferente, mas tão interessante como sua contraparte do MCU.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu na Netflix; confira!

Baseado em HQs da Marvel, O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu está na Netflix

Se você já é acostumado ao espetáculo de CGI dos filmes do MCU, provavelmente, estranhará o estilo “caseiro” dos filmes antigos da Marvel.

O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu é um ótimo exemplo desse estilo. Lançado em 1977, o longa serve como uma espécie de piloto para a série live-action do Hulk que foi exibida entre os anos 70 e 80.

Por isso, a caracterização do personagem título é bem diferente da do Hulk que aparece nos filmes do MCU.

“Depois de um acidente radioativo, um cientista se transforma em um monstro bizarro sempre que fica nervoso. E a busca pela cura vai ser um pouco complicada”, diz a sinopse oficial de O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu.

O longa, dessa forma, acompanha a história de origem do Hulk, mostrando como o Dr. Bruce Banner se transforma na fera após ser exposto à radiação Gama.

No entanto, o protagonista do longa não se chama Dr. Bruce Banner, mas sim Dr. David Banner. Sua origem é idêntica à do personagem das HQs.

Quem está no elenco de O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu?

Como nos anos 70 os efeitos especiais ainda não eram tão avançados, o Incrível Hulk é interpretado por dois atores diferentes em Como a Fera Nasceu.

Bill Bixby, de séries como Blossom e The Book of Lists, vive o Dr. David Banner. O ator faleceu em 1993.

A versão “monstruosa” do Incrível Hulk, por sua vez, é interpretada pelo ator e fisiculturista Lou Ferrigno. Recentemente, ele fez uma participação especial em Thor: Amor e Trovão, do MCU.

O elenco principal de O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu é completado por Susan Sullivan, de O Casamento do Meu Melhor Amigo, como a Dra. Elaina Marks, uma cientista que tenta ajudar o Dr. Banner a encontrar uma cura para a transformação.

Você já pode assistir O Incrível Hulk: Como a Fera Nasceu na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.