Invocação do Mal 4 ganha título e pode ser o último da franquia

Invocação do Mal 4 teve seu título revelado pela Warner Bros. durante a CinemaCon. O filme será chamado de The Conjuring: Last Rites (Invocação do Mal: Últimos Ritos, em tradução literal).

Mais detalhes sobre o longa não foram divulgados, mas o título de Invocação do Mal 4 indica que este poderá ser o último filme da franquia.

Os três filmes de Invocação do Mal giram em torno dos demonologistas Ed e Lorraine Warren (interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga), que investigam e documentam eventos paranormais.

A franquia também inclui a trilogia Annabelle, A Freira – uma sequência que está prevista para novembro – e A Maldição da Chorona. Os oito filmes arrecadaram mais de US$ 2 bilhões nas bilheterias em todo o mundo.

Recentemente foi noticiado que Invocação do Mal vai ganhar uma série de TV.

