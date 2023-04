Irmãos Russo já estão trabalhando em Agente Oculto 2 na Netflix

Agente Oculto deu o que falar na Netflix ao juntar Ryan Gosling com Chris Evans. Os irmãos Russo, diretores do filme, já estão trabalhando na continuação, que já foi confirmada, e estão com boa parte do roteiro escrito.

Enquanto os irmãos não puderam revelar muito sobre o filme ao Collider, Joe Russo foi capaz de reafirmar que a produtora AGBO está dedicada na sequência.

“Estamos no meio disso agora. Estamos no meio do roteiro de Agente Oculto 2, então, novamente, tudo é sobre a história. Estamos trabalhando duro, com as mangas arregaçadas e com muito mais por vir.”

Detalhes sobre a história do filme não foram oferecidos, mas podemos esperar muita ação nesse vindouro longa-metragem da Netflix.

Chris Evans em Agente Oculto

Mais sobre Agente Oculto

“O agente da CIA Court Gentry (Ryan Gosling) foi tirado de uma penitenciária federal e recrutado por Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton). No passado, Gentry foi um habilidoso ‘negociante da morte’, mas agora ele é o alvo.

Lloyd Hansen (Chris Evans), um antigo colega da CIA, inicia uma perseguição global para destruí-lo. Gentry vai precisar de ajuda, e a agente Dani Miranda (Ana de Armas) já está pronta para defendê-lo”, conclui a sinopse.

Além de Evans e Gosling, o filme é estrelado por Ana de Armas, com Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura e Alfred Woodard.

Anthony e Joe Russo dirigem. O roteiro foi escrito por Joe Russo, Christopher Markus e Stephen McFeely.

Agente Oculto está disponível na Netflix.

