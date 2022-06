It – A Coisa: Stephen King tem má notícia para fãs de Pennywise

Em uma entrevista para o podcast do Bloody Disgusting, o escritor Stephen King declarou que não está interessado em desenvolver qualquer tipo de continuação, derivado ou prelúdio de It – A Coisa.

Essa história pode nunca voltar a ganhar um novo livro. No entanto, Stephen King reconheceu que um novo projeto está em desenvolvimento: uma série sobre o passado de Pennywise.

Continua depois da publicidade

A série terá o título “Welcome to Derry”, e será lançada em breve pela HBO Max. No entanto, não contará com envolvimento de Stephen King.

“Eu não tenho nenhuma intenção de voltar para It – A Coisa no momento. Isso agora está nas mãos de outras pessoas.”

“Eles vão fazer Welcome to Derry, e estão conversando bastante sobre isso. Acho que existe um acordo com a HBO Max.”

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para Welcome to Derry, série do universo de It – A Coisa, da HBO Max.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.