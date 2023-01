James Cameron celebra marca de Avatar 2 e ataca serviços de streaming

O diretor James Cameron é um dos cineastas mais famosos do cinema, e celebrou recentemente a marca do filme Avatar: O Caminho da Água. No entanto, ele também atacou os serviços de streaming.

A sequência de Avatar já está entre as 10 maiores bilheterias da história, e se tornou a maior bilheteria de 2022, superando Top Gun: Maverick.

Cameron é um grande defensor do público ir ao cinema, e comemorou a bilheteria de 1,7 bilhão de dólares. No entanto, ele criticou os serviços de streaming, que dominaram nos últimos anos por conta da pandemia de Covid-10 (via ComicBook).

“Não estou pensando nisso nesses termos. Estou pensando nisso em termos de voltarmos aos cinemas em todo o mundo”, disse ele.

“Eles estão até voltando aos cinemas na China, onde estão tendo esse grande surto de COVID. Estamos dizendo como sociedade, ‘Precisamos disso! Precisamos ir aos cinemas.’ Já chega de streaming! Estou cansado de ficar sentado”, concluiu.

Mais sobre Avatar 2

Essa continuação, assim como o primeiro filme, é dirigida por James Cameron, um cineasta que é conhecido por seu trabalho revolucionário com efeitos especiais.

“Ambientado mais de uma década após os acontecimentos do primeiro filme, Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos), o perigo que os persegue, os esforços que fazem para permanecerem seguros, as batalhas que lutam pela sobrevivência e as tragédias que suportam”, diz a sinopse oficial.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 é estrelado por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Rabisi e Kate Winslet.

O roteiro é de James Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver e a história é de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

Avatar: O Caminho da Água (Avatar 2) está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.