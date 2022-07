James Cameron detona haters de Avatar 2

James Cameron, premiado por filmes como Titanic e O Exterminador do Futuro 2, criticou ‘haters’ de Avatar, que estão dizendo que ninguém se importa com sua sequência, O Caminho da Água.

O longa-metragem, que ficou muito tempo em desenvolvimento, finalmente chega aos cinemas depois de treze anos após o lançamento do primeiro filme.

Em entrevista à Empire, o diretor foi perguntado sobre o fato do desenvolvimento do filme ter durado mais de uma década e, durante a entrevista, o repórter mencionou o que alguns vinham comentando sobre a sequência do primeiro filme.

No entanto, o diretor detonou os que afirmaram que o tempo de espera foi longo demais para alguém continuar se importando com a franquia.

Diretor não hesitou e fez uma dura crítica aos haters do longa

“Os haters costumam dizer que ninguém dá a mínima, mas nem mesmo conseguem lembrar o nome dos personagens ou uma maldita cena do filme”, disse ele. “Depois que eles verem o filme, vão dizer: ‘Ah ok, vou me calar agora’. Então, não estou preocupado com isso”.

O diretor ainda falou sobre a duração de três horas do filme ser motivo de reclamação do público: “Eu não quero ninguém reclamando da duração, já que eles costumam assistir televisão por oito horas, vejo meus filhos sentados maratonando cinco episódios de uma hora”.

Ainda na entrevista o diretor acrescentou que a atriz Sigourney Weaver foi escolhida para o papel da Na’Vi Kiri adolescente, a mesma tendo interpretado a Doutora Grace Augustine no longa de 2009.

Avatar: O Caminho da Água estreia em 16 de dezembro.

