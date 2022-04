James Cameron faz grande promessa para público de Avatar 2

O diretor James Cameron prometeu, durante a Cinema Con 2022, que Avatar 2 terá o “3D mais imersivo possível”.

Como seria de se esperar, Avatar 2 terá um grande foco em efeitos especiais, que podem deixar o público de queixo caído.

“Olá a todos. Estou transmitindo de Wellington, na Nova Zelândia, onde estamos trabalhando duro para terminar Avatar 2.”

“Estamos explorando os limites do cinema com um 3D com uma alta faixa dinâmica, uma alta taxa de quadros, uma resolução mais alta e um realismo muito maior nos efeitos especiais.”

“Cada cena foi projetada para a maior tela, a mais alta resolução e o 3D mais imersivo possível. Queremos ultrapassar os limites do que o cinema pode fazer.”

“Acho que conseguimos. Espero que tenhamos conseguido. Espero que, quando o filme for lançado em dezembro, vocês concordem.”

Avatar 2 é genial, promete atriz

A atriz Michelle Yeoh deu uma entrevista para a Entertainment Weekly em que indicou que Avatar 2 é uma sequência genial.

A estrela encheu o diretor James Cameron de elogios, exaltando a impressionante experiência que teve no set.

“Eu estou nas sequências de Avatar e não podemos falar muito disso. Mas, é James Cameron. Eu seria a senhora do chá para James Cameron.”

“Filmamos por algumas semanas. Fiquei muito impressionada com o trabalho que ele está fazendo e com a energia no set.”

“Ele é um gênio. Eu gostei muito da experiência e mal posso esperar para voltar em breve, eu espero.”

Além de Michelle Yeoh, outras novidades no elenco de Avatar 2 são Kate Winslet, de Titanic, e Vin Diesel, de Velozes e Furiosos.

Avatar 2 chega aos cinemas em 15 de dezembro de 2022.