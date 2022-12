James Cameron não liga para o potencial fracasso de Avatar 2

Com a estreia de Avatar: O Caminho da Água cada vez mais próxima, surge uma pergunta que não quer saber: será que o filme conseguirá recuperar o orçamento de mais de 400 milhões de dólares? Considerada um dos projetos mais caros de todos os tempos, a sequência pode se tornar um fracasso de bilheteria – mas James Cameron não está preocupado com isso.

“Jake Sully e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Ney’tiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo por que James Cameron não se preocupa com um eventual fracasso de Avatar: O Caminho da Água nas bilheterias; confira.

Bilheteria de Avatar 2 não é a maior preocupação de James Cameron

Como Avatar permaneceu, por muitos anos, como o filme mais bem sucedido de todos os tempos, as expectativas para O Caminho da Água estão altas.

Além disso, a sequência de Avatar demorou mais de uma década para ser produzida, com custo estimado de 400 milhões de dólares.

Qualquer diretor sentiria uma pressão enorme para recuperar o investimento do estúdio – mas esse não é o caso de James Cameron.

Em um papo com a revista Variety, o cineasta revelou não se importar com o sucesso (ou fracasso) de Avatar 2 nas bilheterias.

“Não ligo para isso. Acho que nada que fazemos de maneira artística, em nossa vida, deve ser determinado por trolls e pessimistas. Você só vai até onde faz sentido ir”, comentou o diretor.

Vale lembrar que, mesmo antes da estreia de Avatar 2, a Disney já havia incluído Avatar 3 em seu calendário oficial de lançamentos (com previsão de estreia para 2024).

Na entrevista com a imprensa, James Cameron também falou sobre a conexão entre a opinião do público e o sucesso de qualquer filme.

“Você produz os filmes, de alguma maneira, para você mesmo. Mas os meus gostos são bem básicos e tradicionais. Não são exagerados ou esotéricos”, afirmou o cineasta.

Mesmo assim, James Cameron está esperançoso pelo sucesso de Avatar 2. Segundo o diretor, o filme tem tudo para conquistar o público.

“Se eu gostei do meu filme, sei que outras pessoas vão curtir também. No final das contas, é algo muito simples. A riqueza das cores, a profusão da vida, a diversidade, a forma como as coisas se movem, o movimento, todos os cenários diferentes… São ingredientes da minha carta de amor ao oceano”, explicou Cameron.

Avatar: O Caminho da Água estreia nos cinemas brasileiros em 15 de dezembro. Veja abaixo o trailer.

