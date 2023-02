James Cameron recria cena de Titanic para provar se Jack poderia ter sobrevivido

O renomado diretor James Cameron recriou a icônica cena entre Jack e Rose em Titanic, para provar se Jack poderia ter sobrevivido.

Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio no filme de 1997, acabou morrendo ao ficar fora da porta que mantinha Rose, vivida por por Kate Winslet, segura do mar gélido.

Há um debate entre os fãs sobre se o personagem poderia estar com sua amada na porta flutuante, e ambos pudessem sobreviver (via EW).

Durante um pequeno trecho do especial da National Geographic, Titanic: 25 Years Later with James Cameron, o cineasta recria a cena e testa quatro cenários diferentes para dar uma resposta.

Veja o vídeo, abaixo.

.@GMA FIRST LOOK: @natgeo special “Titanic: 25 Years Later with James Cameron” will settle the debate once and for all: could Jack have survived?@JimCameron@natgeotv pic.twitter.com/OkKCXaEkvF — Good Morning America (@GMA) February 2, 2023

Jack poderia realmente ter sobrevivido

O cineasta comentou que Jack poderia ter sobrevivido após conseguir fazer os testes em cenários diferentes, e recriando toda a sequência até chegar na cena da porta.

No primeiro teste, Jack e Rose conseguem subir na porta, mas ambos estão submersos no mar gélido que pode matá-los.

Em seguida, o diretor coloca os dois atores de Jack e Rose do documentário com boa parte do corpo na porta, e as pernas ficando no mar. Isso aumentaria as chances de sobrevivência de Jack.

Já no teste final, os atores realizaram todas as ações até chegar na cena da porta, com Jack impedindo que outro passageiro usasse Rose para sobreviver.

Cameron ainda adiciona um momento extra que não aconteceu no filme. Rose dá um colete salva-vidas para Jack usar como proteção. O diretor comenta que Jack poderia ter sobrevivido, embora houvesse muitas variáveis.

“Ele está estabilizado. Ele chegou a um ponto em que, se projetarmos isso, ele pode ter sobrevivido até o bote salva-vidas chegar lá. Jack pode ter sobrevivido, mas há muitas variáveis. Acho que o processo de pensamento dele foi: ‘Estou não vai fazer nada que a coloque em risco’, e isso é 100% do personagem”, disse ele.

Por fim, foi apenas o pensamento de Jack de não colocar a vida da amada em risco que o manteve no mar congelante até morrer.

