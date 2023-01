James Gunn disse que pode trabalhar com atores da Marvel na DC

James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia e agora chefe da DC Studios, pode voltar a trabalhar com o elenco do filme da Marvel em um futuro projeto da DC.

Durante entrevista à Empire, o cineasta revelou o quanto é próximo do elenco de Guardiões da Galáxia: “Este elenco é como minha família”, disse ele. “Não posso dizer o quão próximo estou de Chris Pratt e Pom [Klementieff] e Dave [Bautista] e Zoe [Saldaña] e Karen [Gillan]. Mas também sei que voltarei a trabalhar com todas essas pessoas individualmente”.

Continua depois da publicidade

Gunn, acrescenta, rindo: “Provavelmente no meu outro emprego”, se referindo à DC.

Pelo menos Dave Bautista, o Drax de Guardiões da Galáxia, estará livre para trabalhar na rival da Marvel. O vindouro terceiro filme da saga será o último do ator, que disse ter ficado “aliviado” com sua despedida do personagem.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 vem aí e também marcará o fim da formação da equipe da Marvel como a conhecemos no MCU.

Mais sobre Guardiões da Galáxia 3

Ainda se recuperando da perda de Gamora, Peter Quill reúne sua equipe para defender o universo e um deles – uma missão que pode significar o fim dos Guardiões se não for bem-sucedida”, diz a sinopse oficial.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 marcará a despedida de James Gunn na Marvel, bem como o último filme da trilogia da equipe.

Chris Pratt vai retornar ao papel de Senhor das Estrelas. O ator Will Poulter será introduzido no filme como o anti-herói Adam Warlock.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023.

Os dois filmes dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix