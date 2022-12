James Gunn indica futuro do Batman nos cinemas

Dentre todos os heróis principais da DC nos cinemas, o que continua com futuro mais confuso é o Batman de Robert Pattinson. Sabemos que uma trilogia do herói foi oficializada, mas não como ela se conectará ao restante do Universo Cinematográfico da DC (DCU). James Gunn já indicou o que há pela frente para o Batman.

Em uma interação com fã no Twitter, o chefe da DC Studios revelou que o herói de Gotham terá um grande papel no DCU.

“Batman será uma grande parte do DCU daqui para frente ou ele será mantido apenas para Matt Reeves?”, perguntou um fã.

“Ele é uma grande parte do DCU”, respondeu Gunn.

Dito isso, ele não confirmou se estamos falando do Batman de Robert Pattinson, ou do Batman em geral. Veja os tuites, abaixo.

He's a big part of the DCU. — James Gunn (@JamesGunn) December 15, 2022

Como o Batman pode ser integrado ao DCEU?

A DC parece querer diminuir a quantidade de Batmans existentes em seu universo no cinema. Contando com Pattinson, há três, incluindo o de Ben Affleck e Michael Keaton.

Em The Flash, Affleck e Keaton estarão presentes, e poderão até mesmo morrer, para que o Batman de Pattinson fosse integrado ao universo principal.

Uma teoria revela que o Batman de Keaton deve morrer, com o Flash homenageando ele ao usar um traje do Detetive e redesenhar com o símbolo de raio.

Porém, parece improvável que isso possa acontecer sem o aval de Reeves, que gostaria de criar todo um universo em torno do Cavaleiro das Trevas.

Até o momento, os líderes da DC não se posicionaram sobre o assunto. Por sua vez, Batman 2 continua em desenvolvimento, sem uma data de lançamento confirmada.

