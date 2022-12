James Gunn nega saída de Gal Gadot como Mulher-Maravilha

A última semana foi decisiva para a DC, com muitas mudanças acontecendo no futuro da editora no cinema. Com a saída de Henry Cavill como Superman, o James Gunn negou que Gal Gadot deixará o papel de Mulher-Maravilha.

O chefe da DC Studios, aparentemente, concluiu seu plano de 10 anos ao lado de Peter Safran, com muitos projetos que podem ser anunciados em breve.

Continua depois da publicidade

Depois do cancelamento de Mulher-Maravilha 3 da diretora Patty Jenkins, o futuro de Gadot no papel da heroína permanecia incerto (via ScreenRant).

Um fã foi ao Instagram do cineasta e comentou sobre a saída de Cavill e também de Gadot, e o diretor desmentiu que a atriz deixou a DC.

“Não estou certo de onde você está tirando que nós demitimos Gal”, disse ele.

Mulher-Maravilha 3 pode acontecer com Gal Gadot?

Embora nenhum outro diretor tenha sido anunciado, a Warner estaria interessada em manter a franquia, desenvolvendo um terceiro filme.

No entanto, o estúdio não sabe se é possível contar com o retorno de Gal Gadot ao papel, visto que a atriz é muito amiga de Jenkins.

Porém, dado o comentário de Gunn, é provável que Gadot possa estar nos planos da DC Studios para continuar no papel da heroína.

O filme planejado por Jenkins não vai acontecer, e uma nova história será desenvolvida para que o longa-metragem realmente aconteça.

Mas, tudo dependerá de James Gunn e Peter Safran, líderes da DC Studios, que estão planejando 10 anos de conteúdo para a editora no cinema e na TV.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.