James Gunn revela quando vai anunciar novidades do DCU

James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia e novo CEO da DC, assegurou que anúncios sobre os próximos filmes da editora vão acontecer até o final de janeiro.

No Twitter, Gunn respondeu com apenas um “Sim” aos seus seguidores que perguntaram se novidades do DCU viriam ainda este mês.

Desde quando assumiu o controle do DC Studios, James Gunn prometeu uma reestruturação do universo cinematográfico da DC. Foi noticiado que o cineasta e o outro chefão da DC, Peter Safran, estariam trabalhando com um cronograma de filmes que abrangeria os próximos 8 a 10 anos.

Um dos projetos já anunciados é o reboot de Superman nos cinemas, que está sendo escrito pelo próprio Gunn.

Jason Momoa, o intérprete de Aquaman, teve um encontro recente com os chefes da DC e também prometeu que tem “grandes novidades” para contar.

Superman nos quadrinhos

Um novo filme do Superman está em desenvolvimento

Sem Henry Cavill no papel e com a vaga de um ator em aberto, o Superman terá um novo filme na DC Studios e será prioridade no cinema.

O novo longa-metragem está sendo escrito por James Gunn, chefe da DC Studios e também diretor de O Esquadrão Suicida e Pacificador.

Gunn revelou ser um grande fã de Superman: O Filme, estrelado por Christopher Reeve e que é considerado por muitos o melhor filme do herói.

A história do novo projeto vai seguir um Clark Kent mais jovem, algo como foi em O Homem de Aço, mas ele já estará trabalhando no Planeta Diário. No filme de Zack Snyder, Clark morava em Smallville e depois se mudou para Metropolis.

Por enquanto, não há maiores detalhes sobre o longa-metragem do Superman, o primeiro projeto anunciado da DC Studios até o momento.

Os filmes do Superman estão disponíveis na HBO Max.

