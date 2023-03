James Gunn vai dirigir Superman: Legacy

James Gunn, um dos chefes da DC Studios, contratou a si mesmo para dirigir Superman: Legacy, o novo filme do Homem de Aço. A informação foi revelada pelo cineasta no Twitter nesta quarta-feira (15).

Além de dirigir, Gunn também vai escrever o roteiro do filme. O outro chefe da DC, Peter Safran, servirá como produtor.

O diretor já comandou outras adaptações de HQ, como a trilogia de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e O Esquadrão Suicida, da DC.

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

