Jane Fonda está “preocupada” com remake de Barbarella

A atriz Jane Fonda, que estrelou o longa-metragem Barbarella, lançado em 1968, revelou estar preocupada com o remake do filme.

Durante entrevista ao THR, Fonda comentou sobre o remake, que terá a atriz Sydney Sweeney no papel principal (via EW).

Ela admitiu tentar tirar o projeto da cabeça, já que está muito preocupada como o novo filme vai ser. Fonda ainda revelou que tentou fazer um novo filme com um toque mais feminista, mas nunca saiu do papel pois Dino De Laurentiis, produtor do longa, não deu ouvidos.

“Eu tento não [pensar sobre isso]. Porque eu me preocupo com o que vai ser. Tive uma ideia de como fazer que Dino De Laurentiis, quando ainda estava vivo, não quis ouvir. Mas poderia ter sido um filme verdadeiramente feminista”, disse ela.

Até o momento, o remake não possui diretor, roteirista ou outro ator no elenco. Não há maiores novidades sobre o filme.

Mais sobre Barbarella

“Barbarella, uma viajante do espaço do século 41, deve prender o cientista Duran Duran, cuja criação ameaça trazer o mal novamente à galáxia, depois de séculos que as guerras foram abolidas”, diz a sinopse.

O filme teve a direção de Roger Vadim, com o roteiro escrito por Vadim e Terry Southern.

Barbarella foi baseado no musical de mesmo nome que foi desenvolvido por Jean-Claude Forest.

Além de Fonda, o elenco ainda conta com John Phillip Law, Anita Pallenberg, Milo O’Shea, David Hemmings, entre outros.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.