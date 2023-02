Jason Momoa é vilão brasileiro em Velozes e Furiosos 10; veja fotos

Velozes e Furiosos 10 apresenta Jason Momoa como o vilão Dante, filho do antagonista do quinto filme da franquia. Imagens do astro de Aquaman no filme foram divulgadas.

O personagem de Momoa, filho do traficante brasileiro Hernan Reyes, está em busca de vingança e ameaça separar a família de Dom, indo atrás do que ele mais ama”.

As fotos mostram Dante em diversas situações ao longo do filme, incluindo na água, lambendo uma faca e mais.

Confira, abaixo.

Mais sobre o novo Velozes e Furiosos

A sinopse de Velozes e Furiosos 10 também foi divulgada:

“Ao longo de muitas missões e lutando contra todos os obstáculos impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos, mais furiosos e mais rápidos do que todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles enfrentam o seu oponente mais letal: uma ameaça terrível das sombras do passado, alimentada por sede de vingança e determinada a destruir esta família e a destruir tudo – e todos – que Dom mais ama”.

“Em Velozes & Furiosos 5, em 2011, Dom e sua equipe eliminaram o nefasto traficante brasileiro Hernan Reyes e decapitaram seu império em uma ponte no Rio de Janeiro. O que eles não sabiam era que o filho de Reyes, Dante (Jason Momoa), testemunhou tudo e passou os últimos 12 anos planejando um plano para fazer Dom pagar o preço final.”, continua.

“A trama de Dante levará a família de Dom de Los Angeles às catacumbas de Roma, do Brasil a Londres e de Portugal à Antártica. Novos aliados se unirão e velhos inimigos ressurgirão. Mas tudo muda quando Dom descobre que seu próprio filho de 8 anos (Leo Abelo Perry, Black-ish) é alvo final da vingança de Dante”, conclui a sinopse.

Além de Vin Diesel, estarão no elenco astros como Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Sung Kang, Alan Ritchson, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez.

Além disso, a atriz Gal Gadot, que viveu Gisele na franquia, pode estar retornando ao novo filme de Velozes e Furiosos.

O filme está sendo dirigido por Louis Leterrier, com roteiro de Justin Lin e Dan Mazeau.

Velozes e Furiosos 10 chegará aos cinemas em 19 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.