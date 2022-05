Jason Momoa entra para elenco de novo filme de comédia

Jason Momoa acabou de ser confirmado no elenco de Shots! Shots! Shots!, novo filme de comédia de ação assinado pelos roteiristas Matt Mider e Kevin Burrows.

Além de estrelar, Momoa também assume a produção ao lado de Jeff Fierson, Dan Lin e Jonathan Eirich. Mider e Burrows serão os produtores executivos, ao lado de Ryan Halprin

Detalhes sobre o enredo ainda não foram divulgados.

Até o momento, só se sabe que Shots! Shots! Shots! é descrito como “uma aventura centrada na família que tem tons de True Lies de James Cameron, a franquia Taken de Liam Neeson e o recente sucesso da Paramount, A Cidade Perdida”.

Enquanto isso, Jason Momoa também está trabalhando nas filmagens de Velozes e Furiosos 10.

Aquaman 2 está atualmente em fase de pós-produção e deve estrear em março de 2023 nos cinemas.

As informações são do The Hollywood Reporter.

