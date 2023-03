Jason Momoa fala sobre futuro de Aquaman na DC

Jason Momoa está confiante de que Aquaman fará parte dos planos futuros da DC Studios.

“[O copresidente da DC Studios] Peter [Safran] é meu produtor [de Aquaman e o Reino Perdido] e um amigo querido”, revelou o ator em entrevista à revista Total Film. “Eu absolutamente acho que Aquaman estará envolvido no DCU. Está acontecendo, mano – não há ninguém maior que Aquaman!”, acrescentou.

O ator aproveitou para falar sobre o tom do vindouro Aquaman 2 que, segundo ele, será “divertido”:

“Espero que as pessoas estejam animadas para ver o novo filme. Ele é divertido. Eu realmente gosto de fazer comédia. Há algumas coisas muito engraçadas com Patrick Wilson [Orm]. Eu adoro ele. Nos divertimos muito trabalhando juntos. É como se fôssemos irmãos. Tem muitas coisas legais acontecendo neste filme”, finalizou.

Recentemente, saiu a informação de que Aquaman 2 não foi bem avaliado em suas primeiras sessões de teste e, de acordo com várias fontes dentro da DC Comics, a sequência está sendo chamada de “o pior filme da DC”.

Jason Momoa como Aquaman

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) é dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.