Jason Momoa não sabe qual versão do Batman vai aparecer em Aquaman 2

Jason Momoa, o intérprete de Aquaman, não sabe qual Batman vai aparecer em Aquaman 2. O ator gravou cenas com duas versões diferentes, o Batman de Ben Affleck e o de Michael Keaton.

“Eu filmei com alguns Batmans diferentes, mas você simplesmente não sabe o que está acontecendo e veremos qual é o produto final”, disse o ator ao The Wrap.

Em agosto do ano passado, Momoa postou um vídeo revelando que estava feliz de se reunir com Affleck na sequência de Aquaman. Os dois trabalharam juntos anteriormente em Liga da Justiça.

Após o vídeo ter sido lançado, foi divulgado que Ben Affleck substituiria Michael Keaton em Aquaman e o Reino Perdido, o segundo filme do herói. No entanto, a aparição de Batman se tornou incerta quando Jason Momoa sugeriu logo depois que Affleck poderia nem aparecer na versão final do longa.

Enquanto a participação de Keaton (ou Affleck) em Aquaman 2 não é confirmada, sabe-se que o ator reprisará o papel de Batman no filme solo de The Flash.

Recentemente, Jason Momoa negou os rumores de que não viverá mais Aquaman, mas indicou que pode interpretar outros personagens da DC.

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) é dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

