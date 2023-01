Jason Momoa será “sempre o Aquaman”, mas indica outros papéis na DC

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) é um dos próximos lançamentos da DC nos cinemas, mas rumores começaram a circular sobre Jason Momoa interpretar Lobo em outros filmes. O próprio ator comentou sobre tal questão.

Na sexta-feira (20), o próprio Momoa apareceu para encerrar esses rumores, indicando que ele pode acabar interpretando mais de um personagem daqui para frente.

Continua depois da publicidade

“Sempre serei o Aquaman”, explicou Momoa (via ComicBook). “Os rumores são… eu serei sempre o Aquaman. Não há ninguém entrando lá e me tirando disso. E então, pode haver alguns outros personagens também. Eu posso interpretar outras coisas também. Eu posso ser engraçado e selvagem e encantador, de vez em quando”.

Até certo ponto, Momoa possivelmente interpretando dois personagens conhecidos da DC no mesmo universo pode ser sem precedentes – mas poderia funcionar.

Jason Momoa como Aquaman

Mais sobre Aquaman 2

“Quando um poder antigo é libertado, Aquaman deve forjar uma aliança perigosa com um aliado improvável para proteger Atlântida, e o mundo, da devastação irreversível”, diz a sinopse.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) será dirigido por James Wan, que também trabalhou no primeiro longa-metragem.

O elenco conta com Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II e Dolph Lundgren.

O novo filme do Aquaman ainda poderá ter a presença do Batman de Ben Affleck. O ator também estará em The Flash.

Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) chega aos cinemas em 25 de dezembro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.