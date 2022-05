Jason Momoa sofre acidente de moto no set de Velozes e Furiosos 10

De acordo com o Daily Mail, Jason Momoa sofreu um acidente de moto durante as gravações de Velozes e Furiosos 10. O acidente aconteceu em Roma, na Itália.

O ator estava fazendo acrobacias com sua moto como parte do seu trabalho para Velozes e Furiosos 10. Parece não ter sido um acidente muito sério, mas Jason Momoa ainda teve que passar por uma ressonância magnética, como o próprio ator revelou por meio de seu Instagram.

Na legenda de sua postagem, ele escreveu: “Você precisa quebrar alguns ovos para fazer uma omelete.”

Confira abaixo a postagem de Jason Momoa em sua conta no Instagram.

Felizmente, o acidente de Jason Momoa não resultou em uma tragédia maior. No entanto, é evidente que as gravações de Velozes e Furiosos 10 estão sendo mais conturbadas do que o esperado.

Recentemente, Justin Lin abandonou a direção da nova sequência, após supostos conflitos com Vin Diesel. Informações dão conta de que o diretor estava ficando muito incomodado com os constantes atrasos do astro, sem mencionar que ele estaria chegando fora de forma e sem ter memorizado direito as suas falas.

Obviamente, ninguém da equipe de Velozes e Furiosos 10 confirmou essas informações. De qualquer forma, sabe-se que Justin Lin será substituído por Louis Leterrier, de Carga Explosiva e O Incrível Hulk.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.

