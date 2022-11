Jason Statham só quer vingança no filme de ação que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix adicionou um novo filme de ação de Jason Statham, Rogue – O Assassino, mostrando que ele apenas quer vingança no longa.

O astro de vários filmes de ação é a grande estrela do longa-metragem lançado em 2007, que contou com os atores Jet Li, Devon Aoki, Peter Shinkoda, entre outros.

Além disso, o filme está ocupando o primeiro lugar do top 10 de filmes da Netflix no Brasil superando outros como O Enfermeiro da Noite e Nada de Novo no Front.

Dirigido por Phillip Atwell, o filme possui 1 hora e 43 minutos de duração, e fez apenas 40,7 milhões de dólares nas bilheterias.

Sendo mais um projeto de ação de Statham, o longa traz uma ação massiva, mostrando o personagem Jack Crawford em busca de vingança.

Do que se trata o filme?

O espectador pode esperar por mais ação, tiros e mortes, em uma rápida busca por justiça do personagem principal.

“Jack Crawford é um agente do FBI que está obcecado em vingar o assassinato brutal de seu parceiro e família. O acusado do crime é o cruel assassino Rogue, que reapareceu recentemente para causar uma sangrenta guerra entre máfias orientais rivais”, diz a sinopse.

Nem sempre é comum ver um filme que não é original da Netflix estar no topo do top 10 após tantas outras estreias no streaming.

O filme ainda traz o ator Luis Guzman, que vai estar em Wandinha, série da Netflix, John Lone, de A Hora do Rush 2, e Sang Kung, o Han Lue de Velozes e Furiosos.

Rogue – O Assassino está disponível na Netflix.

