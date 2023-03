Jena Malone revela ter sofrido assédio sexual durante Jogos Vorazes

A atriz Jena Malone revelou ter sofrido assédio sexual durante as filmagens de Jogos Vorazes.

A revelação foi feita no Instagram da atriz, oito anos após o fim da franquia.

Continua depois da publicidade

Malone não cita o nome da pessoa que cometeu o assédio, mas na legenda do post detalha sobre sua busca pela cura após o “evento traumático” e diz que agora ela aprendeu a “fazer as pazes com a pessoa que me violou”.

Ao expressar gratidão por ter tido a oportunidade de interpretar Johanna em Jogos Vorazes, a atriz explica que o papel ainda traz uma “mistura turbulenta de emoções que só agora estou aprendendo a separar”.

Confira o post de Jena Malone:

Derivado de Jogos Vorazes

Jogos Vorazes está ganhando um filme derivado, Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

O novo filme é baseado no livro de mesmo nome, de Suzanne Collins, que conta a história de Coriolanus Snow, quando tinha 18 anos. O personagem será vivido por Tom Blyth. Ele vai contracenar com Rachel Zegler, de Amor, Sublime Amor, Peter Dinklage de Game of Thrones e Viola Davis.

Com isso, a trama se passa bem antes de Snow se tornar presidente de Panem, como vemos nos filmes principais da franquia e, também, nos livros.

Vemos a família Snow passando por maus bocados, quando ele é escolhido para ser mentor na 10ª edição dos Jogos Vorazes e busca fazer sua própria sorte.

Ainda não há data de estreia para Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.