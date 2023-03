Jenna Ortega, a Wandinha, pode estrelar Beetlejuice 2

Jenna Ortega realmente está aproveitando uma onda de sucesso. Nos últimos anos, a atriz estrelou Pânico 5 e 6, You (Você), Wandinha e agora pode protagonizar Beetlejuice 2.

Conforme o THR, a atriz está “circulando” um papel em Beetlejuice 2. A Warner Bros., que está por trás do longa, não estava disponível para comentar. Um representante de Ortega não respondeu a pedidos de comentários.

A notícia chega enquanto Ortega volta aos cinemas com Pânico 6, que pode conquistar a melhor abertura nos mais de 25 anos de história da franquia.

Tim Burton, que dirigiu o filme de 1988 estrelado por Michael Keaton, deve dirigir, com Keaton retornando também, de acordo com fontes.

A produção está de olho em uma filmagem no final de maio ou início de junho em Londres, mas o orçamento não foi definido, resultando em um vai e vem.

Sai Winona Ryder, entra Jenna Ortega

Se um acordo for feito, fontes dizem que Ortega interpretaria a filha de Lydia, a personagem interpretada por Winona Ryder no original.

Alec Baldwin, Geena Davis, Jeffrey Jordan, Catherine O’Hara também estrelaram o filme original, que arrecadou US$ 80 milhões com um orçamento de US$ 15 milhões e ganhou um Oscar de melhor maquiagem no Oscar de 1989.

A sequência passou por várias iterações ao longo dos anos, com vários escritores indo e vindo e o próprio Tim Burton discutindo publicamente sobre seu próprio envolvimento.

Ortega, que mais recentemente estrelou Wandinha, da Netflix, também com direção de Burton, disse que costumava ter “sonhos consistentes” sobre Beetlejuice quando era mais jovem.

Beetlejuice (Os Fantasmas se Divertem) está disponível no HBO Max.

