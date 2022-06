Jennifer Lopez divide fãs ao falar sobre Shakira em documentário da Netflix

A Netflix celebrou nesta semana a estreia de Jennifer Lopez: Halftime. O longa aborda alguns dos aspectos mais interessantes da carreira de J-Lo, incluindo sua apresentação com Shakira no Super Bowl. No documentário, a popstar faz uma declaração polêmica sobre sua companheira de show. A fala provocou grande controvérsia nas redes sociais.

“Neste documentário intimista, a estrela Jennifer Lopez reflete sobre a carreira multifacetada e a pressão de viver sob os holofotes”, afirma a sinopse oficial de Halftime na Netflix.

Hoje em dia, Jennifer Lopez é uma das estrelas mais populares do mundo. Com uma longa e diversificada carreira no mundo da música e do cinema, a popstar já vendeu mais de 80 milhões de discos. No Super Bowl, cerca de 103 milhões de pessoas assistiram à sua apresentação.

Explicamos abaixo o que Jennifer Lopez fala sobre Shakira em Halftime e como a declaração repercutiu entre os fãs das cantoras; confira.

Por que Jennifer Lopez não curtiu se apresentar com Shakira?

Promovido pela Pepsi, o show de intervalo (Halftime) do Super Bowl é um dos eventos mais populares dos Estados Unidos. A apresentação também marcou um momento extremamente importante da carreira de Jennifer Lopez.

Alguns dos artistas mais famosos de todos os tempos – como Madonna, Lady Gaga, Snoop Dogg e Coldplay – já se apresentaram no torneio de futebol americano.

Em 2020, o show de intervalo do Super Bowl uniu Jennifer Lopez e Shakira. Repleta de referências culturais, a apresentação conquistou público e crítica.

Mesmo com o sucesso da performance, Jennifer Lopez não gostou nada de dividir o palco com Shakira. O problema da cantora não envolve a companheira de show, mas sim a NFL, que tomou a decisão de colocar duas artistas de renome no mesmo palco.

“Nós temos só seis minutos. Temos 30 segundos de uma das músicas, e aí, ficamos com só 5 minutos. Mas temos que cantar certas músicas! Precisamos desse momento”, comentou a cantora.

J-Lo também chamou a decisão da NFL de “a pior ideia do mundo”.

“Não é só um show de dança. Temos que cantar nossa mensagem. Colocar duas pessoas no Super Bowl é a pior ideia possível”, afirma J-Lo no documentário da Netflix.

Logo após o lançamento de Jennifer Lopez: Halftime, uma grande polêmica surgiu nas redes sociais. Fãs chamaram J-Lo de “mimada” e “mal agradecida”.

“Ela está certa, a Shakira deveria ter feito o show sozinha”, ironizou um twitteiro.

Outros comentaristas lembraram que, em várias ocasiões, mais de um artista se apresentou no Super Bowl.

“Isso é ridículo. Shakira é a estrela maior. A Jennifer não sabe disso, ou finge não saber? Artistas mais importantes já compartilharam o palco, e não agiram como se alguém lhes devesse alguma coisa”, comentou outra fã.

Porém, não existe um consenso entre a opinião do público. Muitos internautas defenderam a declaração de Jennifer Lopez.

“No filme, ela diz estar insatisfeita com a NFL, não com a Shakira. O problema foi o fato de duas headliners terem que dividir um show de 13 minutos. Já assisti o documentário várias vezes, e ela não diz nada sobre a Shakira”, explicou uma espectadora.

Jennifer Lopez: Halftime já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.