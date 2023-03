Jet Li quase cegou ator de John Wick 4 duas vezes

Os fãs de ação mal podem esperar pela estreia de John Wick 4, que chega aos cinemas em 24 de março. Além de Keanu Reeves no papel principal, o longa conta com a participação de Donnie Yen. Famoso por performances em filmes de artes marciais, o astro de Hong Kong já foi (quase) cegado por Jet Li em duas ocasiões diferentes.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a High Table de forma global, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4.

Continua depois da publicidade

Junto com Keanu Reeves e Donnie Yen, o filme conta com Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco principal.

Mostramos abaixo como Jet Li quase cegou Donnie Yen, de John Wick 4, em duas situações diferentes; confira!

Astro de John Wick e Jet Li se envolveram em graves acidentes

Na trama de John Wick 4, Donnie Yen interpreta Caine, um assassino cego que trabalha para a High Table, e também é um amigo de longa data do protagonista de Keanu Reeves.

Em um papo recente com a imprensa, o ator falou sobre duas ocasiões diferentes nas quais (quase) foi cegado pelo lendário Jet Li, um verdadeiro ícone das artes marciais.

Nos anos 80, Jet Li ganhou fama internacional ao estrelar os mais famosos filmes de artes marciais de Hong Kong, como Punhos de Dragão, e o épico Era Uma Vez na China.

Donnie Yen, por sua vez, contracenou com Jet Li na sequência de Era Uma Vez na China. O ator de John Wick 4 interpretou o Comandante Lan, um dos vilões do filme.

Em meio às gravações do longa, realizadas em 1992, Jet Li quase cegou Donnie Yen ao atingir o rosto do colega de elenco com um bastão de bambu.

“Havia uma cena em que nós dois estávamos manejando uns bastões de bambu bem pesados. Se eles baterem na sua cabeça, te nocauteiam na hora. Em um dado movimento, ele girou 360 graus, me atacou e eu bloqueei. Após cerca de 30 tomadas, ele errou. Ele acabou me atingindo bem na sobrancelha, certo? Fui derrubado em cerca de 2,5 metros. Cinco segundos depois, eu disse: ‘Espere!’… E o sangue já estava derramando! Não estou brincando, estava derramando como um chuveiro. Foi como… Kill Bill”, revelou o ator.

Dez anos depois, Jet Li e Donnie Yen contracenaram novamente, desta vez em Herói. Mais uma vez, Li golpeou o colega de elenco logo acima do olho.

“Lembro que havia outra coreografia em que ele (Jet Li) estava armado com uma espada. Embora sejam espadas de suporte, elas ainda são bastante pontiagudas. Toda essa cena foi uma tomada só, com cerca de 50 movimentos ou algo assim. Ao final dos 50 movimentos, talvez 48 ou 49, ele me golpeou com sua espada. Eu recuei, e Jet disse: ‘Donnie, tem sangue saindo do seu rosto’. Eu disse: ‘Sério? Deixe-me dar uma olhada’. Ele me bateu de um lado, e 10 anos depois, me bateu do outro! Seis pontos novamente, duas vezes. Eu poderia ter ficado cego!”, explicou o astro.

Felizmente, o ator conseguiu se recuperar da lesão e continuar sua prolífica carreira em Hollywood e no cinema de Hong Kong.

John Wick 4, com Donnie Yen, estreia em 24 de março.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.