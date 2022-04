JJ Abrams está produzindo filme live-action de Hot Wheels

A Bad Robot, produtora de cinema e televisão que pertence ao diretor JJ Abrams, está produzindo uma adaptação cinematográfica em live-action da franquia de brinquedos Hot Wheels.

Hot Wheels é uma famosa linha de carrinhos de corrida em miniatura da Mattel, marca que também é responsável pela Barbie, Max Steen e Monster High, dentre vários outros personagens populares entre a criançada, dos anos 2000 à geração atual.

A Hot Wheels foi criada em 1968 por Elliot Handler como uma rival mais estilosa da Matchbox, e deu muito certo: a marca já está presente no mercado há mais de meio século e continua conquistando novos públicos, variando entre colecionáveis, miniaturas, brinquedos com controle remoto e até mini parques.

A franquia também se expandiu para uma série animada, chamada Hot Wheels Unleashed, e o longa-metragem em live-action não é uma grande surpresa pelos fãs, já que há anos tem sido comentado que Justin Lin, diretor da franquia Velozes e Furiosos, Justin Lin, estava com esse projeto em mente.

Ainda não se sabe se será o próximo JJ Abrams que dirigirá o novo filme, mas os roteiristas contratados foram Neil Widener e Gavin James. Robbie Brenner, produtor executivo, comenta:

“Como líder global em cultura automobilística, a Hot Wheels vem despertando o espírito desafiador nos entusiastas de automóveis há gerações. Fãs de todas as idades estão agora no passeio de suas vidas com o incrível talento da Bad Robot, de JJ Abrams, que junta-se a nós ao lado da Warner Bros. Pictures para transformar a lendária propriedade intelectual da Hot Wheels em uma história emocionante para a tela grande.”

Mais filmes em andamento

O filme será produzido em parceria com a Warner Bros. Pictures e não é o único projeto em desenvolvimento nos estúdios, que também está trabalhando em novo filme do Superman, de Ta-Nehisi Coates, um filme de Zatanna, com roteiro de Emerald Fennell, e uma versão animada de Oh, The Places You’ll Go, famoso livro de de Dr. Suess, que será assinado pelo diretor John M. Chu.

O estúdio também está trabalhando em um filme em live-action da Liga da Justiça Sombria, que mostrará esse Lado B dos famosos personagens do Universo DC.