Joe Jonas quase interpretou querido herói da Marvel

Conhecido por ser um ex-integrante da banda Jonas Brothers, Joe Jonas se tornou um nome famoso em todo mundo, e quase interpretou um querido herói da Marvel.

Jonas, que é casado com Sophie Turner, a atriz que viveu Jean Grey durante a quadrilogia dos X-Men da Fox, revelou que teve uma chance de interpretar o Homem-Aranha.

Em entrevista recente, Jonas relembrou que fez o teste para interpretar o herói em O Espetacular Homem-Aranha, filme da Sony lançado em 2012 (via CBR).

No entanto, o papel acabou ficando com Andrew Garfield, que voltou para a sequência e também em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

“Lembro-me que anos atrás eu era o Homem-Aranha e estava tão animado e foi o ano em que Andrew Garfield conseguiu”, disse ele.

“Obviamente, ele era a pessoa certa. Mas eu lembro que era uma grande coisa na época, voltar para ligações e o diretor costumava ser um diretor de videoclipe. Eu amo o processo de audição e de se expor e ter que provar a si mesmo”, comentou Jonas.

A versão de Andrew Garfield é muito elogiada pelos fãs

A versão do Homem-Aranha de Andrew Garfield é considera a melhor do cinema pelos fãs do herói, em um papel que foi desempenhado por Tobey Maguire e Tom Holland.

No entanto, o único problema do público foi justamente a abordagem do diretor ao fazer uma personalidade diferente para Peter Parker, muito longe dos quadrinhos.

Garfield, na época em que foi escalado, revelou que sentiu receio por conta da fama quem vem com o papel, mas se sentia pronto para assumir o manto do Homem-Aranha.

A passagem do ator aparentemente acabou quando seu arco foi concluído totalmente em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, assim como a versão de Tobey Maguire.

Um terceiro filme da franquia O Espetacular Homem-Aranha já foi muito discutido, com o público querendo que o ator retorne para concluir sua participação.

Porém, é provável que não aconteça, e uma nova franquia de filmes seja desenvolvida. Nenhum ator foi escalado para viver o novo Homem-Aranha da Sony.

Os filmes do Homem-Aranha estão disponíveis na Netflix, Disney+ e HBO Max.

