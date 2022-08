Jogos Vorazes cometeu um grande erro nos filmes

Em geral, as adaptações cinematográficas de Jogos Vorazes e suas continuações foram bem recebidas pelos fãs. Um aspecto de Em Chamas, no entanto, prova ser um grande erro dos filmes da franquia.

Ao deixar de contar a história de Haymitch, Jogos Vorazes: Em Chamas perde uma grande oportunidade de revelar a trágica verdade por trás do passado do mentor do Distrito 12 e o que isso significa para o futuro de Katniss e Peeta.

Enquanto Em Chamas introduz a ideia do Massacre Quaternário – um evento especial dos Jogos Vorazes, que ocorre a cada 25 anos da derrota da insurreição rebelde pelo Capitólio – não menciona que o próprio Haymitch foi um tributo no 50º Jogos Vorazes e no 2º Massacre Quaternário.

Semelhante à reentrada de Katniss e Peeta na arena mortal como vencedores anteriores, os jogos de Haymitch tiveram sua própria reviravolta: haveria o dobro de tributos, e Haymitch teria que sobreviver a todos eles se quisesse sobreviver.

Nos romances nos quais os filmes de Jogos Vorazes são baseados, a autora Suzanne Collins dá a seus leitores um relato detalhado da experiência de Haymitch na arena.

Como a maioria dos tributos do Distrito 12, ele começou como um solitário e um azarão, mas logo encontrou um aliado no tributo, Maysilee, que ele não conseguiu salvar da natureza cruel dos Jogos.

Ele também foi o primeiro tributo na história dos Jogos Vorazes a descobrir o campo de força que cercava sua arena, usando-o como arma na batalha final que lhe concedeu a coroa de vencedor.

Filme perde parte do contexto

Como Em Chamas não inclui a história dos Jogos Vorazes de Haymitch, o público é forçado a se perguntar o que impulsiona seu relacionamento com Katniss.

Enquanto sua participação nos jogos os atrai, na verdade é o desafio de Katniss ao Capitólio que cimenta seu vínculo. Por causa de seu uso do campo de força do Capitólio no Massacre Quaternário – uma arma improvisada que surpreendeu os criadores do jogo e zombou da autoridade do Capitólio – Haymitch entendeu pessoalmente as repercussões da decisão de Katniss de morrer em vez de dar ao Capitólio outro vencedor.

É impossível, porém, para o público entender essa conexão íntima sem conhecer a história pessoal de Haymitch.

O público também perde a culpa de sobrevivente compartilhada de Katniss e Haymitch e como isso aprofunda seu relacionamento devido a Em Chamas cortando a história de fundo de Jogos Vorazes de Haymitch.

Jogos Vorazes ainda vai ganhar um filme prelúdio, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, então quem sabe ainda veremos essa história sendo abordada futuramente em outros derivados.

