John Carpenter quer adaptar ESSA franquia de jogos para o cinema

John Carpenter, o lendário diretor de terror responsável por Halloween, revelou que franquia dos video games ele gostaria de adaptar ara os cinemas.

O diretor tem um legado incrível em sua carreira de cineasta, e é produtor executivo de Halloween Ends, filme sendo lançado mais de 40 anos de sua obra original de 1978.

Mas claro, que a saga de Michael Myers é apenas uma das obras aclamadas de Carpenter, em 1981 ele lançou Fuga de Nova York, o clássico pós-apocalíptico estrelado por Kurt Russel, e em 1982 o diretor se reuniu com o astro novamente em O Enigma de Outro Mundo, um horror de ficção científica incrível.

Depois de uma carreira marcada produções aclamadas, Carpenter parece ter se aposentado da carreira de diretor, mas ainda se mantendo ativo como compositor e produtor.

Em seu tempo livre, John também se tornou um gamer, assunto que surgiu em uma entrevista recente com a Screen Rant, na qual o diretor assumiu que adoraria fazer uma adaptação da franquia de jogos de terror e ficção científica Dead Space.

“Ah sim, não seria incrível fazer um filme sobre com isso? Claro, mas eu não tenho nada a ver com isso, pois não é meu projeto. Eu acredito que já tem um produtor querendo fazer, e um diretor, então ninguém me pediu. Mas se eles pedissem, eu diria sim, imediatamente. É um projeto muito assustador, e eu adoraria assumi-lo.”

John Carpenter vai voltar a dirigir um filme?

Dead Space parece acertar em cheio os requisitos que Carpenter buscaria para uma adaptação. Porém, é difícil prever até se Carpenter está falando sério sobre fazer mais um filme.

Enquanto se mantém ativo como produtor e compositor, John Carpenter não dirige um filme desde 2010, quando dirigiu The Ward, filme que não chegou aos pés de suas melhores obras.

Claro que o diretor poderia voltar a fazer filmes quando quiser, mas a questão é justamente se ele quer voltar. O diretor ficou conhecido por suas batalhas com produtores e estúdios, e parece guardar sentimentos negativos contra a indústria do cinema.

Com toda sua bagagem e aos 74 anos de idade, é possível que Carpenter simplesmente não quer mais a dor de cabeça que acompanha a produção de um filme. Além disso, é um fato que o seus últimos trabalhos estão longe do nível de suas obras dos anos 80, o que pode fazer parecer que ele perdeu boa parte de seu toque na direção.

Enquanto os fãs do artista certamente apoiariam seu retorno, não parece muito provável que John Carpenter volte a dirigir filmes, especialmente com ele ainda trabalhando em outras áreas do cinema.

Porém, em um mundo onde Martin Scorsese, Clint Eastwood e Francis Ford Coppola ainda estão fazendo filmes em uma idade bem mais avançada que a de Carpenter, quem poderia dizer se o diretor pode ou não voltar aos cinemas.

Pela fala do diretor, Dead Space parece ser um projeto com certamente o inspiraria a retornar.

Halloween Ends, filme produzido por Carpenter que continua o legado de sua franquia, estreia no dia 13 de outubro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira