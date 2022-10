John Krasinski vai retornar ao MCU como Sr. Fantástico? Atriz responde

O ator John Krasinski, que viveu o Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), ainda pode retornar ao MCU.

Emily Blunt, sua esposa e atriz que foi cogitada para o papel de Mulher Invisível em Quarteto Fantástico, comentou sobre a paixão do astro com o papel.

Continua depois da publicidade

A atriz revelou que Krasinski é um grande fã, e que há uma paixão do público para com o personagem. Além disso, o astro ficou emocionado em conseguir o papel, mas Blunt não sabe se ele pode retornar (via ScreenRant).

“Fiquei muito feliz por ele porque acho que ele é um grande fã. E eu entendo porque é uma religião tão ardente e apaixonada pelas pessoas”, disse ela.

“É uma grande parte da nossa história cinematográfica agora. Então ele ficou emocionado… Bem, eu espero que possamos vê-lo no papel novamente. Espero que sim. Nunca se sabe”, concluiu a atriz.

Nova versão da amada equipe

Originalmente, o reboot de Quarteto Fantástico teria direção de Jon Watts, mas o cineasta acabou abandonando o projeto.

Matt Shakman é o diretor do filme. Jeff Kaplan e Ian Springer irão escrever o roteiro.

O ator John Krasinski apareceu como Senhor Fantástico em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas por se tratar de uma variante do personagem, não se sabe se ele estará envolvido com o reboot.

O reboot de Quarteto Fantástico chega aos cinemas em 14 de fevereiro de 2025.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.